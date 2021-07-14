Волочкова заявила, что Игорь Вдовин навсегда запомнится лишь как ее бывший муж

Москва, 14 июля. Балерина Анастасия Волочкова поделилась деталями отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным. Звезда объяснила, почему предпринимателя будут вспоминать лишь из-за их неудачного брака.

Экс-прима Большого театра не упускает возможности раскритиковать бывшего мужа в интервью с журналистами. Экс-супруги воспитывают дочь Ариадну, несмотря на напряженные отношения.

Недавно балерина призналась, что так и не поставила в паспорт штамп о замужестве за бизнесменом. Несмотря на это, артистка уверена — Вдовина будут вспоминать исключительно как ее бывшего супруга. Волочкова жестко высказалась о статусе экс-мужа в эфире канала «Россия-1».

«Я себе могу позволить все — шута горохового, альфонса, олигарха. Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло «бывший муж Анастасии Волочковой». Простите, но до меня у этого чувака были жены, после меня — девушки, но его погоняло так и останется с ним», — заявила балерина.

Волочкова отметила, что имя Вдовина всплывает исключительно в разговорах о балерине. Она также призналась, что решилась на свадьбу, так как рассчитывала устроить из торжества громкое шоу.

Недавно артистка оказалась втянута в разбирательства с налоговой. Приставы планируют взыскать с Волочковой задолженность по выплатам.