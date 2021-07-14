Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:51
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
20:37
Общество
Газоны в Петербурге пожелтели из-за жары
20:37
Происшествия
Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца
Все новости

Волочкова заявила, что Игорь Вдовин навсегда запомнится лишь как ее бывший муж
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что Игорь Вдовин навсегда запомнится лишь как ее бывший муж
Prt Scr youtube.com  /  Vovan222prank

Москва, 14 июля. Балерина Анастасия Волочкова поделилась деталями отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным. Звезда объяснила, почему предпринимателя будут вспоминать лишь из-за их неудачного брака.

Экс-прима Большого театра не упускает возможности раскритиковать бывшего мужа в интервью с журналистами. Экс-супруги воспитывают дочь Ариадну, несмотря на напряженные отношения.

Недавно балерина призналась, что так и не поставила в паспорт штамп о замужестве за бизнесменом. Несмотря на это, артистка уверена — Вдовина будут вспоминать исключительно как ее бывшего супруга. Волочкова жестко высказалась о статусе экс-мужа в эфире канала «Россия-1».

«Я себе могу позволить все — шута горохового, альфонса, олигарха. Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло «бывший муж Анастасии Волочковой». Простите, но до меня у этого чувака были жены, после меня — девушки, но его погоняло так и останется с ним», — заявила балерина.

Волочкова отметила, что имя Вдовина всплывает исключительно в разговорах о балерине. Она также призналась, что решилась на свадьбу, так как рассчитывала устроить из торжества громкое шоу.

Недавно артистка оказалась втянута в разбирательства с налоговой. Приставы планируют взыскать с Волочковой задолженность по выплатам.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова заявила, что Игорь Вдовин навсегда запомнится лишь как ее бывший муж
волочкова вдовин звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru