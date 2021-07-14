Банк России оценил ситуацию с инфляцией в стране

Москва, 14 июля. Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%. Ее пиковое значение еще не достигнуто, указано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ.

В Банке России связывают дальнейший рост цен с инерцией инфляционных процессов, которые не сразу реагируют на «процесс нормализации денежно-кредитной политики». Инфляции способствует растущий потребительский спрос, отметили в финансовом регуляторе.

Монетарные показатели, по мнению экспертов, указывают на то, что в 2021 году инфляция с наибольшей вероятностью стабилизируется, нежели сократится. Возвращение инфляции к целевому уровню прогнозируется только во втором полугодии 2022 года.

Эксперты предполагают, что первый раз за два года в России не произойдет месячной дефляции осенью. Большинство специалистов сходится во мнении, что сохранится небольшая инфляция.