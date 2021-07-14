Долина показала, как выглядела до пластических операций

Москва, 14 июля. Известная российская исполнительница Лариса Долина опубликовала редкий архивный снимок. Джазовая звезда показала, как выглядела много лет назад до пластики.

Новый пост в соцсети Instagram артистка посвятила своему близкому другу, режиссеру Игорю Коробейникову. Оказалось, что за многие годы дружбы у артистов только одна совместная фотография, сделанная очень много лет назад. Однако сама того не подозревая, Долина показала свое лицо до многочисленных процедур по омоложению.

«Друзья мои, этой фотографии очень много лет, я изменилась, и Игорь Коробейников тоже», — честно призналась исполнительница хита «Погода в доме».

Поклонники отметили, что изменения, которые за многие годы пережила Долина, пошли ей на пользу, сообщает издание «Дни.ру». Под публикацией в Instagram фолловеры наперебой начали спорить, насколько же прекраснее стала их кумир.

«Лариса, вы как шикарное вино, лишь с годами раскрываетесь и становитесь лучше»; «Боже! Как вы прекрасны в любые времена. А сейчас — еще прекраснее»; «Прошли годы, а вы лишь стали лучше. Восхищаюсь вами, надеюсь, смогу выглядеть также прекрасно», — отметили поклонники под публикацией.

Долина никогда не подтверждала и напрямую и не опровергла информацию о том, что молодую внешность и идеальную фигуру она получила в 65 лет благодаря пластической хирургии. Под фотографией она позже отметила, что вместе со своей командой выехала на фестиваль искусства в Витебск. В этом году «Славянский базар» будет проходить в 30-й раз.