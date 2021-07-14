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Мясников развеял мифы об одном из самых известных заболеваний в гинекологии
Общество
Мясников развеял мифы об одном из самых известных заболеваний в гинекологии
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 14 июля. Заявления медиков, связанные с эрозией шейки матки, прокомментировал российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он развеял популярные мифы о заболевании.

Эрозия шейки матки считается одним из наиболее распространенных женских гинекологических заболеваний, напомнил медик. В эфире программы «О самом главном» Мясников пообщался со зрительницей передачи и развеял популярные мифы об этом недуге.

Доктор назвал большим заблуждением убеждение, что эрозию шейки матки необходимо прижигать. Он напомнил, что подобные ситуации возникают из-за желания «развести пациентку». Также телеврач призвал не трогать эрозию шейки матки.

«Вы либо знаете, либо нет, либо вы идете на поводу у мифов, которые говорят вам, что эрозия — это от инфекций.», — рассказал эксперт.

Определенный тип головной боли может указывать на опасное состояние — аневризму сосудов мозга. Ранее доктор Александр Мясников рассказал о последствиях этого заболевания.

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здоровье гинекология мясников
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