Мясников развеял мифы об одном из самых известных заболеваний в гинекологии

Москва, 14 июля. Заявления медиков, связанные с эрозией шейки матки, прокомментировал российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он развеял популярные мифы о заболевании.

Эрозия шейки матки считается одним из наиболее распространенных женских гинекологических заболеваний, напомнил медик. В эфире программы «О самом главном» Мясников пообщался со зрительницей передачи и развеял популярные мифы об этом недуге.

Доктор назвал большим заблуждением убеждение, что эрозию шейки матки необходимо прижигать. Он напомнил, что подобные ситуации возникают из-за желания «развести пациентку». Также телеврач призвал не трогать эрозию шейки матки.

«Вы либо знаете, либо нет, либо вы идете на поводу у мифов, которые говорят вам, что эрозия — это от инфекций.», — рассказал эксперт.

Определенный тип головной боли может указывать на опасное состояние — аневризму сосудов мозга. Ранее доктор Александр Мясников рассказал о последствиях этого заболевания.