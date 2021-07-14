Решетников прокомментировал проект ЕК по трансграничному углеродному регулированию

Москва, 14 июля. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников дал оценку опубликованному Еврокомиссией проекту трансграничного углеродного регулирования.

Глава Минэкономразвития РФ надеется на проведение содержательных диалогов с Европейской комиссией по ТУРу (трансграничному углеродному регулированию).

Еврокомиссия выложила свой проект ТУРа после года разработки. Целями инициативы являются устранение рисков «утечки углерода» и предотвращение перехода европейских индустриальных производств в другие государства.

Предполагается, что после запуска механизма под новый «зеленый» налог попадет продукция металлопроката, сельскохозяйственные удобрения, а также цемент и электричество. ТУР установит квоты на перечисленные товары, после оплаты которых появится возможность поставки продукции в ЕС. Налог будет рассчитываться на основе стоимости тонны выбросов углекислого газа, которые попали в атмосферу при производстве.

Новые меры Евросоюза затронут товары из РФ на сумму в 7,6 миллиарда долларов, что составляет объем экспорта за 2020 год продукции, попадающей под регулирование.

«Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии», — подчеркнул министр Решетников.

Решетников добавил, что проблему глобального потепления возможно разрешить только через общемировые усилия. Он указывает, что в Рамочной конвенции ООН прописывается разграничение между торговлей и мерами борьбы с климатическими изменениями.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также поделился своим мнением о новой экологической политике Евросоюза. С точки зрения главы РСПП, документ навязывает другим игрокам регуляторную политику ЕС. Перед тем как внедрять такие проекты, необходимо обсудить их со всеми интересующимися сторонами, считает Шохин.

Леса России могут помочь планете справиться с выбросами углекислого газа в атмосферу. Ученые из Австрии сообщают о росте биомассы отечественных лесов на 40%.