Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге

Пандемия коронавируса и введенные ограничительные меры нанесли серьезный удар по сфере малого и среднего бизнеса не только Северной столицы, но и всей страны в целом. В студии радио «Комсомольская правда» эксперты обсудили экономику Санкт-Петербурга, поговорили об инвестициях и предложили возможные варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге.

Как отмечает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, международный консультант программы развития ООН, кандидат экономических наук Андрей Шпиленко, малый и средний бизнес будут развиваться только в случае развития крупных промышленных компаний.

«Когда мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, мы почему-то забываем, что колоссальные деньги идут на развитие малого и среднего бизнеса, который потом гибнет. Причина — очень простая. Локомотивом является именно крупный бизнес, малый бизнес должен подстраиваться», — говорит гость студии.

akitrf.ru / Ассоциации кластеров и технопарков России

Идея Шпиленко звучит довольно свежо, кроме того, не стоит забывать и о государственной поддержке, которая в сфере крупного бизнеса всегда имеет место быть. Что же касается поддержки малого и среднего бизнеса, международный консультант уверен, что помогать предпринимателям нужно не финансово, а, так сказать, идейно.

«На сегодняшний день до 80% сырья, комплектующих, материалов мы тащим из-за рубежа. Это — более 3 трлн долларов. Этот рынок должен занять малый и средний бизнес. Почему каждый раз встает вопрос: что мы должны сделать для малого и среднего бизнеса? Денег дать? Нет! Необходимо развивать промышленные цепочки и отвечать на вопрос малому и среднему бизнесу, в какие производственные цепочки входить, что выпускать и кто будет являться потребителем их продукции», — объясняет свою позицию спикер.

Иными словами, Андрей Шпиленко делает большой акцент на импортозамещении. Отчасти его поддерживает предприниматель и общественный деятель Александр Колос.

«Я полностью согласен с импортозамещением. Самыми уязвимыми в эти трудные времена, период пандемии являются именно представители малого и среднего бизнеса. Это люди, семьи», — говорит Колос.

vk.com / Александр Колос

Особенно ярко последствия пандемии смог оценить социолог, президент Фонда национальных ценностей Максим Шугалей. В мае 2019 года ученый попал в плен ливийских боевиков, вернулся на родину он только в декабре 2020 года. По возвращении он не сразу узнал свою страну.

«Я поездил по многим местам в период пандемии. Везде все закрыто, все разнесено, ничего не работает. Говорить о том, что все осталось так, как есть, нельзя. Предприниматели в сфере малого бизнеса сильно пострадали. Конечно, им нужна поддержка в условиях пандемии, тем более если мы говорим о том, что малый и средний бизнес выступают в качестве поставщика большому бизнесу», — делится впечатлениями Шугалей.

Народные новости / Руслан Тимербаев

На сегодняшний день малый и средний бизнес в стране в большей степени представлен в сфере услуг. Охранные предприятия, предприятия общественного питания заполонили данную сферу. В этом ключе Андрей Шпиленко уверен, что такой подход бизнесменов к своей работе негативно отражается на экономике страны.

«Почему никто никогда не задает вопрос, почему такое колоссальное количество малого и среднего бизнеса занимается сервисом? Мы настолько уничтожили экономику, что наша экономика превратилась из производственной в сервисную. Мы охраняем, мы официантами работаем, мы предоставляем другие услуги. Это надо все делать, но если бы мы сделали все-таки акцент на производственной сфере, она бы так не пострадала. Почему-то мы пытаемся лечить болезнь, которая на поверхности, а не внутри», — вопрошает кандидат экономических наук.

Свою идею Шпиленко объясняет на примере Советского Союза, который был одним большим территориально-производственным комплексом: исходное сырье, материалы, комплектующие, конечная продукция. В конечном итоге бизнес был брошен и предоставлен самому себе, по словам спикера, рухнула вся система. А теперь именно пандемия показала, насколько плохо развит малый и средний бизнес.

Невские Новости /

Однако с позицией Шпиленко не согласен Александр Колос. Как предпринимателю ему не кажется возможным включение малого и среднего бизнеса в производственную цепочку крупных промышленных компаний.

«А какой малый бизнес вы рассматриваете в сфере производства? Сапожники, часовщики, что они могут производить, имея, хоть какой-то малейший шанс конкуренции хотя бы со средним бизнесом? Здесь я не соглашусь. Но я был бы рад, если малый бизнес смог это делать. Это было бы круто», — отметил бизнесмен.

Не вызвала идея Шпиленко особого воодушевления и у Шугалея. По его мнению, если речь идет о производственных цепях, то для включения в них необходимо как минимум производственное оборудование, которое стоит немалых денег.

«Мы говорим о глобальных проблемах. Пандемия здесь ни при чем. Проблема с малым и средним бизнесом возникла гораздо раньше. На эту проблему нужно смотреть глазами простых предпринимателей. Не каждый предприниматель может позволить себе купить станок, положим, за 80 млн рублей. Это уже — не малый или средний бизнес. Для них один или два дня простоя — уже угроза закрытия», — говорит руководитель Фонда защиты национальных ценностей.

pixabay.com / PD

Говоря о проблемах малого и среднего бизнеса, эксперты коснулись вопроса субсидирования компаний. Здесь мнения гостей студии также разделились. Александр Шпиленко считает, что к владельцам бизнеса следует применить градацию, поддерживать тех, кто будет полезен в производственной цепочке. А вот по мнению Шугалея, в плане преференций все должно быть честно.

«Мы не можем решать, какому бизнесу давать субсидии, а какому нет. Мы не можем решать, какой бизнес полезный, какой нет. Это нечестно. Как говорится, сила в правде. Все пострадали в одинаковых условиях. Был у семьи ресторан, кормил он их, а тут кто-то решил, что ему поддержка не нужна. Неправильно это, должна быть справедливость прежде всего», — парировал социолог.

А вот Александр Колос обратил внимание на адекватность принятия решений властей. Он не поддерживает политику чиновников о закрытии ресторанов и прочих точек обслуживания ввиду пандемии.

«Не можете или не хотите проконтролировать элементарное ношение масок в метро, троллейбусах, автобусах? Здесь не нужно ученых степеней, чтобы понимать, что коэффициент заражаемости в общественном транспорте — в сотни раз выше», — заметил общественник.

Подводя итог встречи, Андрей Шпиленко отметил, что в любом случае для решения проблем, связанных с последствиями пандемии, необходимо применить ряд механизмов и тактик. Кроме того, он обратился и к представителям малого и среднего бизнеса с предложением собираться и обсуждать проблемы. Ведь главное — проблемы решать, а не копить их.