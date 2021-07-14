Newsweek: новость о таинственном российском самолете заинтриговала весь мир

Вашингтон, 14 июля. Новость о предстоящей презентации новейшего российского истребителя всколыхнула мировое сообщество, отметили обозреватели американского издания Newsweek.

Разработка от Объединенной авиастроительной компании (входит в Ростех) будет представлена уже 20 июля в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В пресс-релизе госкорпорации говорится, что Россия обладает технологиями полного цикла для создания перспективных авиационных систем. Интернет-пользователи уже могут увидеть тизер к таинственному истребителю, заинтриговавшему весь мир, отметили в Newsweek.

На видеоролике сложно рассмотреть детали разработки. В индийском издании Defense World предположили, что речь может идти об однодвигательной модификации истребителя пятого поколения Су-57 или же о реактивном самолете четвертого поколения. При этом в The Drive полагают, что тень нового воздушного судна над водой в видеоролике очень похожа на многоцелевой истребитель МиГ-35.

Ранее сообщалось, что новинка от Ростеха является малозаметным сверхзвуковым самолетом. Скорее всего производство истребителя будет ориентировано на заграничных заказчиков.