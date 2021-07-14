Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:50
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
20:37
Общество
Газоны в Петербурге пожелтели из-за жары
20:37
Происшествия
Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца
Все новости

Newsweek: новость о таинственном российском самолете заинтриговала весь мир
455
Армия
Newsweek: новость о таинственном российском самолете заинтриговала весь мир
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 июля. Новость о предстоящей презентации новейшего российского истребителя всколыхнула мировое сообщество, отметили обозреватели американского издания Newsweek.

Разработка от Объединенной авиастроительной компании (входит в Ростех) будет представлена уже 20 июля в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В пресс-релизе госкорпорации говорится, что Россия обладает технологиями полного цикла для создания перспективных авиационных систем. Интернет-пользователи уже могут увидеть тизер к таинственному истребителю, заинтриговавшему весь мир, отметили в Newsweek.

На видеоролике сложно рассмотреть детали разработки. В индийском издании Defense World предположили, что речь может идти об однодвигательной модификации истребителя пятого поколения Су-57 или же о реактивном самолете четвертого поколения. При этом в The Drive полагают, что тень нового воздушного судна над водой в видеоролике очень похожа на многоцелевой истребитель МиГ-35.

Ранее сообщалось, что новинка от Ростеха является малозаметным сверхзвуковым самолетом. Скорее всего производство истребителя будет ориентировано на заграничных заказчиков.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Newsweek: новость о таинственном российском самолете заинтриговала весь мир
сша ростех истребители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru