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Депутат Аксаков предложил способ снизить цены на продукты в России
Экономика
Депутат Аксаков предложил способ снизить цены на продукты в России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Москва, 14 июля. Добиться снижения продовольственных цен поможет введение экспортных пошлин и стимулирование бизнеса, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он считает, что для сокращения роста цен, нужно принимать решения, позволяющие затормозить экспорт основных продуктов питания. В то же время любое административное вмешательство или договоренности государства с ретейлерами — это не рыночные решения, признал депутат, беседуя с URA.RU.

Зампред главы думского комитета по экономической политике Сергей Калашников подчеркнул, что стабильность в ценовой политике может дать только предсказуемость в экономике и поддержка малого и среднего бизнеса. Он настаивает на введении дополнительной поддержке предпринимателей, отмечая недостаточность текущих мер.

Аналитик Российского зернового союза Елена Тюрина ранее сообщила, что цены на некоторые продукты в РФ могут снизиться. Она объяснила это фактором сезонности и увеличением урожая ряда культур.

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калашников аксаков продовольствие
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