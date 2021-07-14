Адвоката Маршани отправили под домашний арест

Москва, 14 июля. Адвокат Тимур Маршани, подозреваемый в крупном мошенничестве, отправлен под домашний арест по решению суда.

Юриста задержали за крупную взятку в размере 20 миллионов рублей. Деньги он мог получить в прошлом году от клиентки.

Девушка дала деньги Маршани за то, что тот подкупит судью, и наказание удастся избежать. Однако на деле никаких договоренностей не происходило.

Девушка, выступая в суде, прямо заявила о том, что дала деньги адвокату за помощь. Судья после заседания отправила жалобу на Маршани. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.