Банги, 14 июля. Экс-министр коммуникаций ЦАР Максим Анж Казаги рассказал об изменениях, которые произошли в республике благодаря сотрудничеству с Россией, в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

Казаги был соперником действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера на выборах 2015–2016 гг. Однако в результате возглавил министерство коммуникаций, где проработал с сентября 2017 года до недавнего времени.

В комментарии для ФАН он отметил, что ключевым решением Туадера, определившим вектор развития страны, стало налаживание взаимоотношений с Россией. Именно благодаря дипломатической поддержке Москвы местным властям удалось заключить Хартумское соглашение, принесшее мир в ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

К сожалению, накануне всеобщих выборов, прошедших в декабре прошлого года, боевики нарушили установившийся в республике порядок. Причиной послужило желание экс-президента Франсуа Бозизе захватить власть силой. Для этого он, как и раньше, воспользовался услугами боевиков и иностранных наемников, но в этот раз отработанная схема дала сбой.

«Незадолго до выборов бандиты начали блокировать дороги и мешать свободному передвижению, что плохо влияло на экономику. В преддверии голосования группировки объединились и решили устроить государственный переворот. Но, благодаря заключенным с Россией и Руандой соглашениям, мы смогли предотвратить его. И не только защититься, но и ликвидировать боевиков», — напомнил Казаги.

Разгром бандформирований стал поворотной точкой в жизни страны. Экс-министр коммуникаций по долгу службы получал полную информацию о событиях в разных уголках государства. И эти сведения говорят о том, что благодаря помощи Москвы граждане ЦАР смогли вернуться к мирной жизни.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Важнейшим достижением стала зачистка боевиков на трассе Банги — Белоко, соединяющей столицу ЦАР с Камеруном. Возобновление движения грузовиков на этом направлении помогло преодолеть продовольственный кризис, угрожавший гражданам республики.

«Сейчас ситуация намного лучше. Например, возобновлена уличная торговля. Города освобождены от боевиков при поддержке России и помощи Руанды. Теперь там люди восстанавливают экономическую деятельность. Ходят в поля, на рыбалку. Вновь функционирует торговый грузооборот со столицей», — рассказал Казаги.

Не менее важной для восстановления мирной жизни страны оказалась премьера художественного фильма «Турист» совместного производства России и ЦАР.

«Турист» реалистично показывает то, что происходило на местах. Он напоминает, что могло нас ожидать без помощи русских партнеров и чего нам удалось избежать», — подчеркнул экс-министр коммуникаций.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Казаги подтвердил, что жители ЦАР тепло приняли картину, которая для них является практически документальной. Граждане республики понимают, что именно благодаря помощи России удалось вернуть мир. А фильм, вышедший через считанные месяцы после разгрома бандитов, послужил своего рода маркером перехода к новому укладу жизни:

«Жители ЦАР высоко оценили «Туриста». Вы сами видели, сколько было криков и аплодисментов. Мне, как центральноафриканцу, а не представителю власти, тоже очень понравился фильм. Надеюсь, что развитие сотрудничества в области искусства и культуры между нашими странами продолжится».

Ликвидация бандформирований дала мощный импульс для развития национальной экономики ЦАР, попутно воодушевив граждан на службу родной стране. Это может привести к ощущению, что все задуманное уже свершилось, и проблемы остались позади. Однако экс-министр коммуникаций призвал новый состав правительства не ослаблять усилий по развитию страны.

«Стоит быть аккуратными. Нужно продолжать начатое, и тогда уже можно говорить о каких-то серьезных достижениях», — заметил он.

facebook.com / @primaturercaofficiel

Перед новым составом кабинета министров во главе с премьером Анри-Мари Дондра стоит важная задача. Несмотря на достигнутые успехи, которым немало поспособствовала Россия, ЦАР предстоит длительный период восстановления национальной экономики. Этот сложный, кропотливый процесс потребует серьезных усилий. Но Центральноафриканская Республика может рассчитывать на поддержку проверенных в трудные времена союзников.

«Мы совместно работаем в области экономики, сельского хозяйства и скотоводства. Россия помогает с развитием инфраструктуры и совершает финансовые инвестиции. Центральноафриканцы очень довольны партнерством Москвы и Банги», — резюмировал Казаги.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Таким образом, при поддержке РФ африканская республика смогла кардинально изменить жизненный уклад. И такое достижение отечественной дипломатии не останется незамеченным. Наравне с популярной в Африке вакциной Sputnik-V, помощь ЦАР стала визитной карточкой Москвы.

При этом в глазах местных жителей образ далекой северной страны не омрачается колониальными страницами прошлого. А это дает основания предполагать, что вслед за Банги возможности для сотрудничества с Москвой будут искать и другие государства Черного континента.