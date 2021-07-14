Яна Рудковская потеряла любимого питомца

Москва, 14 июля. Продюсер, бизнесвумен и супруга самого популярного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о печальной новости на своей странице в Instagram. Девушка с сожалением сообщила, что с нами больше нет ее любимой собаки Панчика, которого так любила вся семья.

«Сегодня не стало нашего друга Панчика! Приступ панкреатита! Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало! Поджелудочная железа — слабое место у этой породы. Вот только вчера он носился и играл с детьми…» — грустит Рудковская.

Продюсер поведала, каким добрым был Панчик и почему звездная семья считала его полноправным членом их семьи. Она дала понять, что с уходом питомца их дом опустел.

«Он был добрым, очень любил всю семью, караулил маму под дверями ее комнаты, ждал приезда Андрея и Коли, каждый день сопровождал Арсюшу на прогулке! Занимался спортом вместе с Саней, ходил на его тренировки! Был членом семьи», — объяснила Яна Рудковская.

Публикация содержит видеоролик, где младший сын семьи Плющенко, Арсений играет с Панчиком. Пес совершенно не перебарщивает, понимая, что перед ним малыш и ведет себя соответствующе. Яна Рудковская признается, что сейчас находится в растерянности и не знает, стоит ли снова заводить собаку.

Ранее сообщалось, как пользователи Instagram раскритиковали Яну Рудковскую за демонстрацию роскошной жизни.