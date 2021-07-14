Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах

Москва, 14 июля. Российские банки зафиксировали рост спроса на зарубежную наличную валюту.

Иностранная наличность стала более востребована среди россиян в течение первых шести месяцев этого года в сравнении с показателями предыдущего года. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что спрос среди граждан страны увеличился и достиг примерно 80% от допандемийных показателей двухлетней давности. Среди главных факторов, повлиявших на настроение граждан, выделяются настрой на сбережение средств, отмена многих ограничений по COVID-19, связанных с путешествиями, а также усиление национальной валюты и рост инфляции.

Представители ВТБ и «Совкомбанка» полагают, что россияне будут наращивать спрос на валюту в течение этого года. Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева считает, что зарубежная валюта в тренде благодаря позициям рубля и позитивным новостям по туризму.

Покупка валюты стала неплохой альтернативой инвестициям в жилье, которое серьезно выросло в цене за последнее время, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Перспективы приобретения долларов сейчас озвучил глава департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.