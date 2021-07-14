Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla

Вашингтон, 14 июля. Глава американской корпорации Tesla Илон Маск рассказал о главной проблеме организации, которая образовалась на фоне мирового дефицита чипов.

Согласно оценке миллиардера, корпорация не способна полностью выполнить заказы на аккумуляторы Powerwall из-за нехватки комплектующих. По мнению предпринимателя, необходимо выпустить не менее 80 тысяч батарей, однако в настоящее время можно произвести в лучшем случае 35 тысяч экземпляров.

Подобная ситуация сложилась из-за глобальной нехватки микросхем, которая принесла безумные трудности автомобильному бизнесу Tesla в конце последнего весеннего месяца. Илон Маск ранее сообщил, что проблема с поставками чипов оказалась ключевым вызовом для американской компании.

Выручка автомобильных организаций может составить 110 млрд долларов на фоне дефицита чипов в текущем году. Информация приводится в прогнозе консалтинговой компании AlixPartners.