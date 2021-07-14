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Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
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Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
instagram.com  /  @yusaku2020

Москва, 14 июля. Предприниматель из Японии Юсаку Маэдзава прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и планирует сотрудничать с Роскосмосом по вопросам полета к Луне.

Японский миллиардер был объявлен в качестве первого участника лунной туристической миссии от SpaceX Илона Маска. Проект под названием DearMoon предполагает шестидневную экспедицию вокруг Луны в 2023 году. Однако космический корабль Starship, на котором должен совершаться полет, все еще проходит испытания.

Вполне вероятно, что космический корабль так и не будет готов к эксплуатации в 2023 году, передает информационный портал Life. Поэтому Маэдзава принял решение обратиться в Роскосмос и уже договорился о полете, который состоится в конце 2021 года.

«Одна треть моих тренировок в России завершена. Буду продолжать упорно работать и готовиться к старту 8 декабря!» — воодушевленно написал японец у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что в SpaceX показали новую плавучую станцию для ракет Falcon. Атомная платформа предназначена для посадки ступеней.

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роскосмос spacex starship
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