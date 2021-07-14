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Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
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Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
Кадр из фильма «Кавказская пленница!».

Москва, 14 июля. Жена советского артиста Владимира Этуша Елена выбрала необычный памятник для могилы супруга. Вдова объяснила, почему поместила свое фото на надгробный монумент актера.

Звезда культовых советских комедий Владимир Этуш ушел из жизни в 2019 году. Согласно традициям, спустя время над могилой артиста, которая расположена на Новодевичьем кладбище, надгробный монумент сменил крест.

Выбор памятника оказался довольно странным — на нем было размещено совместное фото покойного актера и его жены. Вдова Этуша объяснила в соцсетях, что таким образом она решила позаботиться о собственных похоронах.

«На семейных памятниках так часто делают. У меня нет близких родственников. Я облегчила задачу тем, кто будет меня хоронить, когда меня не станет», — уточнила вдова артиста.

Дизайн монумента также вызывает вопросы. Он выполнен в виде глянцевого черного куба. Помимо собственного фото, Этуш также распорядилась выгравировать имя своего сына, который ушел из жизни в 2007 году, передает «Экспресс газета».

Недавно российские знаменитости простились с режиссером Владимиром Меньшовым, который был похоронен на Новодевичьем кладбище, передает «Вечерняя Москва». Там же покоится и Этуш. Дочь драматурга Юлия Меньшова недавно поделилась архивными фото покойного отца.

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Все новости / Общество / Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
памятник этуш артист
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