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Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
pixabay.com  / 

Самара, 14 июля. Алексея Ряскова, сознавшегося в убийстве Екатерины Сокирской, его бывшей супруги, перевели из СИЗО в тюремный госпиталь. Адвокат подозреваемого ходатайствовал об этом еще на суде по избранию меры пресечения, но тогда его не послушали.

Екатерина Сокирская обвинялась в убийстве бывшего мужа-банкира. После нескольких судов с нее сняли все обвинения. Во время пребывания под домашним арестом она познакомилась с Алексеем Рясковым, за которого потом вышла замуж, но через какое-то время развелась с ним. Екатерина была найдена убитой в своей квартире в Самаре наутро после того, как Рясков записал видео, в котором говорил, что помогал ей собирать деньги на подкуп судей.

Ряскова нашли на другом берегу Волги в неадекватном состоянии. В полиции он признался, что убил девушку топором во время конфликта. На суде по избранию меры пресечения Рясков утверждал, что смертельно болен, и обещал «рассказать всю правду» о Сокирской. Адвокат подозреваемого настаивает на психиатрической экспертизе.

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самара криминал происшествия
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