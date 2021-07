Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле

Уилмингтон, 14 июля. Семья афроамериканца Лаймонда Мозеса, убитого сотрудниками полиции США, подала в суд на полицейское управление города Уилмингтон в штате Делавэр. Офицеров обвиняют в применении чрезмерной силы при задержании и нарушении конституционных прав, которые привели к смерти.

Мозес был застрелен в январе 2021 года. По данным камер видеонаблюдения, мужчина сидел в своей машине, когда к нему подошли полицейские и предупредили, что он спит в заведенном автомобиле. Афроамериканец ответил, что находится недалеко от своего дома.

Между ними завязалась словесная перепалка. Мозеса попросили выйти из машины, но он не послушал правоохранителей и уехал. Полицейские погнались за ним, загнали в тупик, после чего обстреляли. От полученных ранений афроамериканец скончался.

The family of a Black man killed by Delaware police in Jan. is suing the force.



Police shot #LymondMoses then issued a statement saying Moses sped his car towards officers before they fired.



Family say the bodycam video contradicts what police said & his death was unjustified. pic.twitter.com/sDO3ibRrjg