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Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
Prt Scr twitter.com  /  @SavPolice

Уилмингтон, 14 июля. Семья афроамериканца Лаймонда Мозеса, убитого сотрудниками полиции США, подала в суд на полицейское управление города Уилмингтон в штате Делавэр. Офицеров обвиняют в применении чрезмерной силы при задержании и нарушении конституционных прав, которые привели к смерти.

Мозес был застрелен в январе 2021 года. По данным камер видеонаблюдения, мужчина сидел в своей машине, когда к нему подошли полицейские и предупредили, что он спит в заведенном автомобиле. Афроамериканец ответил, что находится недалеко от своего дома.

Между ними завязалась словесная перепалка. Мозеса попросили выйти из машины, но он не послушал правоохранителей и уехал. Полицейские погнались за ним, загнали в тупик, после чего обстреляли. От полученных ранений афроамериканец скончался.

Сотрудники полиции утверждают, что Мозес пытался наехать на офицеров. Однако адвокат семьи Эмеки Игве уверен, что видеозаписи противоречат их словам. Департамент полиции округа Нью-Касл начал уголовное расследование инцидента. Министерство юстиции штата Делавэр также разбирается в обстоятельствах убийства. Правоохранителей, которые стреляли в Мозеса, временно отстранили от работы.

«Им явно не угрожала непосредственная опасность, но все же они решили быть судьями, присяжными и палачами господина Мозеса и в итоге неправомерно лишили его жизни», — сказал адвокат.

Игве лично обратился к президенту Джо Байдену, чьим родным городом является Уилмингтон, и попросил его проконтролировать ход расследования.

«Я надеюсь, что президент позвонит и выразит свои соболезнования. Правосудие будет восстановлено в этом деле. Если прокуратура штата Делавэр не станет преследовать офицеров, я надеюсь, что он даст указание Министерству юстиции США расследовать дело», — отметил адвокат.

Изучением обстоятельств убийства Моиза также занялся Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом правозащитники написали у себя в Telegram-канале.

Члены организации тоже обратились к президенту США и генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой разъяснить ситуацию. ФБР готов оказать правовую и информационную помощь семье Мозеса.

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