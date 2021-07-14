Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле

Уилмингтон, 14 июля. Семья афроамериканца Лаймонда Мозеса, убитого сотрудниками полиции США, подала в суд на полицейское управление города Уилмингтон в штате Делавэр. Офицеров обвиняют в применении чрезмерной силы при задержании и нарушении конституционных прав, которые привели к смерти.

Family files lawsuit over police killing of Black man https://t.co/kZjOUibLRu pic.twitter.com/jP4NLTz6Xj — Fabluc (@Fabiolucv) April 29, 2021

Мозес был застрелен в январе 2021 года. По данным камер видеонаблюдения, мужчина сидел в своей машине, когда к нему подошли полицейские и предупредили, что он спит в заведенном автомобиле. Афроамериканец ответил, что находится недалеко от своего дома.

Между ними завязалась словесная перепалка. Мозеса попросили выйти из машины, но он не послушал правоохранителей и уехал. Полицейские погнались за ним, загнали в тупик, после чего обстреляли. От полученных ранений афроамериканец скончался.

The family of a Black man killed by Delaware police in Jan. is suing the force.



Police shot #LymondMoses then issued a statement saying Moses sped his car towards officers before they fired.



Family say the bodycam video contradicts what police said & his death was unjustified. pic.twitter.com/sDO3ibRrjg — AJ+ (@ajplus) April 28, 2021

Сотрудники полиции утверждают, что Мозес пытался наехать на офицеров. Однако адвокат семьи Эмеки Игве уверен, что видеозаписи противоречат их словам. Департамент полиции округа Нью-Касл начал уголовное расследование инцидента. Министерство юстиции штата Делавэр также разбирается в обстоятельствах убийства. Правоохранителей, которые стреляли в Мозеса, временно отстранили от работы.

«Им явно не угрожала непосредственная опасность, но все же они решили быть судьями, присяжными и палачами господина Мозеса и в итоге неправомерно лишили его жизни», — сказал адвокат.

Игве лично обратился к президенту Джо Байдену, чьим родным городом является Уилмингтон, и попросил его проконтролировать ход расследования.

«Я надеюсь, что президент позвонит и выразит свои соболезнования. Правосудие будет восстановлено в этом деле. Если прокуратура штата Делавэр не станет преследовать офицеров, я надеюсь, что он даст указание Министерству юстиции США расследовать дело», — отметил адвокат.

Изучением обстоятельств убийства Моиза также занялся Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом правозащитники написали у себя в Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Lymond Moses.https://t.co/1cWO7O2A9S — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) July 14, 2021

Члены организации тоже обратились к президенту США и генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой разъяснить ситуацию. ФБР готов оказать правовую и информационную помощь семье Мозеса.