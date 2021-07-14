В МЧС предложили разрешить россиянам разводить костры на дачных участках

Москва, 14 июля. МЧС России подготовило проект постановления правительства. Согласно документу, дачникам могут разрешить разводить костры, и сжигать мусор на участках.

Специалисты ведомства хотят внести поправки в Правила противопожарного режима в России, где согласно 66 пункту, россиянам запрещается разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. МЧС предложило разрешить владельцам участков сжигать траву, листву, а также мусор на участках.

Из правил противопожарного режима планируют исключить запрет на приготовление пищи на открытом огне. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

МЧС ранее рекомендовало использовать на пляже солнцезащитный крем. Россиянам также объяснили, как избежать теплового удара при нахождении на солнце.