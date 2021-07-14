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В Персидском заливе вспыхнуло иракское судно
Происшествия
В Персидском заливе вспыхнуло иракское судно
flickr.com  /  U.S. Pacific Fleet / CC BY-NC 2.0

Каир, 14 июля. Нефтесервисное судно, принадлежащее Ираку, загорелось в Персидском заливе. В результате ЧП погибли девять человек, все они — члены экипажа.

Пока неизвестно, из-за чего произошел пожар, унесший жизнь девяти человек. В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Кувейте был арестован египтянин, пожаловавшийся на погоду в социальных сетях. Мужчина был задержан за то, что опубликовал в TikTok и на других платформах видеоролик с пыльной бурей и своими комментариями по этому поводу.

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