В Персидском заливе вспыхнуло иракское судно

Каир, 14 июля. Нефтесервисное судно, принадлежащее Ираку, загорелось в Персидском заливе. В результате ЧП погибли девять человек, все они — члены экипажа.

Пока неизвестно, из-за чего произошел пожар, унесший жизнь девяти человек. В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Кувейте был арестован египтянин, пожаловавшийся на погоду в социальных сетях. Мужчина был задержан за то, что опубликовал в TikTok и на других платформах видеоролик с пыльной бурей и своими комментариями по этому поводу.