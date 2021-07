«Талибан» заявил о захвате ключевого пункта на границе с Пакистаном

Правительство Пакистана отчиталось о процессе строительства стены на границе с Ираном; Исламабад и Доха будут углублять сотрудничество; автобус с китайскими служащими взорвался в одной из пакистанских провинций; президент Пакистана обвиняет Индию в ведении «гибридной войны». Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Сухейль Шахин заявил, что Пакистан может помочь талибам достичь урегулирования путем переговоров в Афганистане, но «не может диктовать или навязывать свои взгляды».

Когда журналисты спросили Шахина, как он оценивает отношения «Талибана» с Исламабадом, он сказал:

С тех пор как в 2001 году вторжение США свергло поддерживаемый Исламабадом режим талибов в Кабуле, вооруженные силы Пакистана неофициально оказывали поддержку этой группировке, позволяя афганским боевикам действовать со своей территории. Формально являясь союзником Штатов, пакистанское правительство отрицает поддержку талибов, но признает, что оно имеет некоторое ограниченное влияние на это движение. Министр внутренних дел Пакистана открыто признал, что в стране живут семьи талибов, а сами боевики приезжают, чтобы получить медицинскую помощь.

