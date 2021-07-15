«Талибан» заявил о захвате ключевого пункта на границе с Пакистаном

Правительство Пакистана отчиталось о процессе строительства стены на границе с Ираном; Исламабад и Доха будут углублять сотрудничество; автобус с китайскими служащими взорвался в одной из пакистанских провинций; президент Пакистана обвиняет Индию в ведении «гибридной войны». Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан не может навязывать нам свои взгляды — представитель талибов

Представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Сухейль Шахин заявил, что Пакистан может помочь талибам достичь урегулирования путем переговоров в Афганистане, но «не может диктовать или навязывать свои взгляды».

Когда журналисты спросили Шахина, как он оценивает отношения «Талибана» с Исламабадом, он сказал:

«Мы хотим братских отношений. Они соседи, мусульманская страна, и у нас общие ценности — исторические, религиозные и культурные. Они могут помочь нам в мирном процессе, но не могут диктовать нам или навязывать нам свои взгляды. Это противоречит международным принципам».

С тех пор как в 2001 году вторжение США свергло поддерживаемый Исламабадом режим талибов в Кабуле, вооруженные силы Пакистана неофициально оказывали поддержку этой группировке, позволяя афганским боевикам действовать со своей территории. Формально являясь союзником Штатов, пакистанское правительство отрицает поддержку талибов, но признает, что оно имеет некоторое ограниченное влияние на это движение. Министр внутренних дел Пакистана открыто признал, что в стране живут семьи талибов, а сами боевики приезжают, чтобы получить медицинскую помощь.

#Pakistan or any other country can not dictate #IEA /#Talibans, and they should not do that as its against the international policy.



Afghan soldiers are not surrenderor, please do not humiliate them by saying that, they are joining us for peace & stability in #Afghanistan. pic.twitter.com/Ldya85fLVp — Muhammad Sadaruddin Shah???????? (@sadaruddin_shah) July 13, 2021

В той или иной форме Пакистан участвует в афганских войнах более 40 лет. Сперва Исламабад вместе с США поддерживал джихадистские группировки, выступавшие против советского присутствия в 1980-х годах, затем частично спонсировал афганских доверенных лиц, чтобы не допустить роста влияния Индии. В середине 1990-х годов поддержка сосредоточилась на «Талибане».

Исламабад рассматривает установление дружественного афганского правительства в качестве стратегического приоритета. Очевидно, что талибы не могут отказаться от тесного партнерства с Пакистаном. В то же время относительная самостоятельность группировки во внешней политике (в случае прихода к власти) даст надежду Индии на сохранение влияния и присутствия в регионе.

Тринадцать человек погибли при взрыве автобуса

Служебный автобус перевозил китайских инженеров, геодезистов и механиков на строительную площадку плотины Дасу в пакистанском районе Верхний Кохистан, когда в салоне прогремел взрыв. Он вызвал пожар в двигателе, и автомобиль упал в овраг. Среди погибших — 9 граждан КНР, еще 28 китайских специалистов получили ранения.

В то время как официальные лица говорят, что идет расследование обстоятельств взрыва, посольство Китая в Исламабаде заявляет, что граждане подверглись «нападению».

В последние годы Пекин вложил миллиарды долларов в развитие инфраструктуры Пакистана. Но проекты, финансируемые Китаем, вызвали негодование — особенно среди националистических групп. Противники инвестиций КНР утверждают, что местные жители не получают от них пользы, поскольку большинство рабочих мест достается иностранцам.

13 killed, including 9 Chinese nationals, in Pakistan bus blast: officials https://t.co/MzoyqKi7XD — The Citizen Tanzania (@TheCitizenTZ) July 14, 2021

В апреле пакистанская группировка «Техрик-е Талибан» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку смертника в отеле в городе Кветта. Во время инцидента там находился китайский посол, который не пострадал. В июне прошлого года боевики атаковали частично принадлежащую китайским компаниям Пакистанскую фондовую биржу в Карачи.

Официальный Исламабад обвиняет в организации этих нападений Индию. Президент Ариф Алви заявлял, что атаки были совершены при поддержке Нью-Дели с целью дестабилизации Пакистана.

Демография и бедность в Пакистане

В Пакистане, второй по численности населения мусульманской стране после Индонезии, проживает более 200 миллионов человек, представляющих различные этнические и культурные группы. Тем не менее эксперты полагают, что Исламабад упускает возможность пожать плоды уникальной демографии.

«Пакистан переживает фазу демографического перехода, во время которой можно пожинать дивиденды по мере увеличения численности населения трудоспособного возраста и снижения коэффициента иждивенцев», — говорит Дурре Найаб, директор Пакистанского института экономики развития, Научно-исследовательского института и аналитического центра по государственной политике в Исламабаде.

Однако, если не будет сформулирована соответствующая политика, демографические преимущества могут фактически стать «издержками», что приведет к безработице и чрезмерной нагрузке на образование, здравоохранение и безопасность.

Регистрация населения сама по себе является предметом давнего спора в Пакистане, где провинции и общины борются друг с другом за основанную на их численности «надлежащую долю» национальных ресурсов. Именно поэтому правительство часто откладывает проведение переписи населения, которая должна производиться каждые пять лет. Шестая перепись населения, которую планировалось провести в 1998 году, была организована только в 2017-м — после более чем 18-летнего перерыва.

Население Пакистана составляет 207,8 миллиона человек. Северо-Восточный Панджаб остается самой густонаселенной провинцией с численностью жителей чуть менее 110 миллионов человек, за ним следуют Синд с 47,8 миллиона, Хайбер-Пахтунхва с 34 миллионами и юго-западный Белуджистан с 11,3 миллиона. Коммерческая столица Карачи — крупнейший город страны с населением более 15 миллионов человек, за ним следует Лахор, где проживает 11 миллионов человек.

Многие, в том числе правительственные чиновники, называют растущее население одной из ключевых причин бедности Пакистана. Однако Анджум Альтаф, бывший декан факультета гуманитарных и социальных наук Лахорского университета управления, считает это утверждение «преувеличением» и попыткой уклониться от реальных проблем.

«Не нужно обманываться рассуждениями о [чрезмерном] населении. Спросите себя, почему Китай перешел от политики с одним ребенком к политике с двумя детьми, а теперь переходит к политике с тремя детьми? Если перенаселение — это проблема, то как Китай стал сверхдержавой?» — говорит Альтаф.

Пакистан и Катар развивают партнерство

Информационное крыло Вооруженных сил Пакистана сообщило, что начальник штаба армии генерал Камар Джавед Баджва, находившийся с двухдневным официальным визитом в Катаре, провел встречу с заместителем премьер-министра и государственным министром по делам обороны Халидом бин Мухаммадом Аль Аттии и начальником штаба ВС Катара генерал-лейтенантом Ганимом бин Шахином Аль Ганимом.

COAS General Qamar Javed Bajwa lauds highly constructive role played by Qatar in facilitating and hosting ‘Afghan Peace Process’ and hoped for continuous cooperation for ensuring peace and stability in regionhttps://t.co/5gZB8xHWsV@OfficialDGISPR @MoIB_Official — Radio Pakistan (@RadioPakistan) July 10, 2021

В ходе встреч обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, сотрудничество в области обороны, безопасности, а также региональная и геополитическая обстановка. Генерал Баджва высоко оценил роль Катара в афганском мирном процессе.

Пакистано-катарские связи всегда развивались позитивно. Реальный подъем в отношениях произошел во время кризиса в Персидском заливе в 2017 году, когда Пакистан занял нейтральную позицию и сохранил свои двусторонние связи с Дохой. Региональное и стратегическое положение Катара на Ближнем Востоке делает его желанным партнером для Исламабада, особенно в свете недавнего охлаждения отношений Пакистана и ОАЭ.

Пакистан заявляет, что граница с Ираном огорожена на 46%

Работы по ограждению границы Пакистана с Ираном будут завершены в течение года, заявил в понедельник министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед.

Пакистано-иранская граница протяженностью 959 километров начинается у горы Ко-и-Малик Салих и заканчивается в заливе Гвадар в Оманском заливе. Она включает в себя разнообразный ландшафт, состоящий из горных хребтов, сезонных ручьев и рек, и печально известна как место работорговли и контрабанды, а также трансграничной напряженности.

Work on fencing #Pakistan’s border with #Iran will be completed within a year, the Pakistani interior minister said on Monday https://t.co/mLaK77zcqI — Arab News Pakistan (@arabnewspk) July 12, 2021

В феврале 2020 года тогдашний представитель пакистанской армии генерал Асиф Гафур заявил, что Пакистан и Иран рассматривают возможность ограждения общей границы, чтобы «никакая третья сторона не могла саботировать отношения» между двумя государствами. Ранее, Исламабад и Тегеран неоднократно обвиняли друг друга в том, что соседи позволяют боевикам пересекать их общую границу и совершать нападения.

«Граница Пакистана с Афганистаном огорожена на 90%, а остальная часть будет завершена в течение одного месяца, — сказал Шейх Рашид Ахмед журналистам. — Граница с Ираном огорожена на 46%, и она будет завершена в течение года».

В то же время в ходе телефонного разговора между Имраном Ханом и избранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси премьер Пакистана выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в области безопасности в Афганистане и предупредил, что последние события могут привести к серьезным последствиям как для Пакистана, так и для Ирана.

Талибы утверждают, что контролируют ключевой пункт на границе с Пакистаном

Талибы заявили, что захватили стратегический пограничный переход Спин-Болдак вдоль границы с Пакистаном. Однако министерство внутренних дел Афганистана настаивает на том, что правительственные силы взяли ситуацию под контроль. При этом некоторые источники утверждают, что над городом развевается белый флаг талибов.

Taliban took complete control of main border crossing with Pakistan.#Taliban pic.twitter.com/JxY7y9pEnD — عامر خان (@AKhanOO7) July 14, 2021

Если сообщение о захвате подтвердится, Спин-Болдак станет еще одним пунктом в череде пограничных переходов и портов, захваченных талибами в последние недели. Боевики стремятся перекрыть столь необходимые правительству в Кабуле денежные поступления, одновременно наполняя свою собственную казну. Этот конкретный пограничный переход, возможно, является одним из наиболее стратегически ценных для «Талибана». Он обеспечивает прямой доступ в пакистанский регион Белуджистан, откуда в Афганистан регулярно прибывают новые радикалы.

Крупная автомагистраль, ведущая от границы, соединяет Спин-Болдак с Карачи и его обширным портом на Аравийском море, который считается стержнем торговли героином в Афганистане. Объем этой торговли оценивается в миллиард долларов и на протяжении многих лет она обеспечивает важнейший источник доходов для военного бюджета талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.