Экономист раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию до 2024 года с возможностью пролонгации соглашения. Контракт предусматривал транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагала принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, «несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня».

«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», — заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие вопросы по данному поводу, не следует связывать с переговорами в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток — 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток — 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», — считает Путин.

Global Look Press / Kremlin Pool

Но действие контракта между Киевом и Москвой истекает уже в 2024 году. Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, стоит ли Украине беспокоиться по поводу сохранения транзита российского газа через ее территорию. По его словам, Россия выполняет все свои обязательства.

«Невзирая на то, что время летит очень быстро, я думаю, что рассуждать о том, что же будет в 2024 году, нет особого смысла. Да, Россия выполняет взятые на себя обязательства. В этом году подтверждена бронь на 40 млрд куб. м газа в соответствии с контрактом. Скорее всего, объемы прокачки российского газа через Украину будут выше, чем заявлено по контракту. Это связано с тем, что спрос на российские углеводороды в Европе растет, несмотря на пандемию», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт считает, что на транзит российского газа через украинскую территорию могут повлиять различные факторы, но сегодня Москва продолжает выполнять контракт, заключенный в 2019 году.

«Европа заинтересована в дешевом российском газе, а также в стабильности поставок. Действительно, прокачивать газ через «Северный поток — 2» после ввода его в эксплуатацию — намного дешевле, чем гнать голубое топливо через территорию Украины. На транзит газа через украинскую территорию могут повлиять различные факторы. Сейчас можно однозначно сказать, что Россия никогда не демонстрировала желания насолить Украине. Москва всегда подходила к вопросу газа прагматично, в отличие от той же Украины, которая действует вопреки своим экономическим интересам», — указал специалист.

Кадр Вести.Ru /

Экономист также раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года. По его словам, ситуация полностью зависит от киевских властей.

«Будет ли продлен контракт между Москвой и Киевом после 2024 года? Это будет зависеть от того, какую политику начнет проводить Киев. Будет ли Украина обострять ситуацию, отталкиваясь от каких-то своих внутренних целей зарубежных стран, и так далее. Но мы знаем, что последние семь лет, вопреки интересам Украины, киевскими властями и Западом проводится сумасшедшая антиукраинская политика. Поэтому все может еще измениться», — резюмировал Александр Дудчак.

Резкий рост цен на газ может привести к катастрофическим последствиям для миллионов британцев. Около 400 тысяч семей рискуют оказаться за чертой энергетической бедности.