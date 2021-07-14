Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:50
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
20:37
Общество
Газоны в Петербурге пожелтели из-за жары
20:37
Происшествия
Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца
Все новости

Пес-скейтбордист из Владивостока покорил пользователей Сети
Видео
Пес-скейтбордист из Владивостока покорил пользователей Сети

Пес с Дальнего Востока поразил россиян необычным умением. Шестилетний английский бульдог самостоятельно освоил скейтборд и не расстается с ним ни на минуту.

Хозяин четвероногого скейтера Сергей Шукшуев признается, что с детства мечтал о собаке как из мультика «Том и Джери». Однако уникальный талант домашнего любимца по имени Буллет стал для него настоящим открытием.

«Случайно увидел видео про бульдогов, которые катаются на скейте в Америке. Решили попробовать купить скейт для себя покататься. И попробовать — вдруг собака поедет. Приезжаем на Русский остров, достаю скейт из машины. Пес сразу начинает прыгать и скакать, как бы говоря: «Давай, давай, давай», — рассказывает хозяин собаки.

Буллету уже шесть лет. По словам его хозяина, это почтенный возраст для породы. Однако годы не помеха для ушастого спортсмена, и он старается прокатиться на доске при любой удобной возможности. Сергей следит за состоянием животного, не дает ему больших физических нагрузок и спасает от жары.

«Это удивляет людей очень сильно. Поэтому стараемся не кататься в многолюдных местах. Скапливаются прохожие, маленькие дети. Собака может сбить кого-нибудь. Также выбираем для прогулок поздние часы, чтобы было прохладно», — уточняет мужчина.

Сергей Шукшуев заявил, что занимается с Буллетом исключительно ради удовольствия и не собирается побить рекорд пса по имени Тиллман. Это английский бульдог из США, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Он преодолел стометровку на скейтборде быстрее всех.

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / Пес-скейтбордист из Владивостока покорил пользователей Сети
владивосток бульдог скейт трюки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru