Пес-скейтбордист из Владивостока покорил пользователей Сети

Пес с Дальнего Востока поразил россиян необычным умением. Шестилетний английский бульдог самостоятельно освоил скейтборд и не расстается с ним ни на минуту.

Хозяин четвероногого скейтера Сергей Шукшуев признается, что с детства мечтал о собаке как из мультика «Том и Джери». Однако уникальный талант домашнего любимца по имени Буллет стал для него настоящим открытием.

«Случайно увидел видео про бульдогов, которые катаются на скейте в Америке. Решили попробовать купить скейт для себя покататься. И попробовать — вдруг собака поедет. Приезжаем на Русский остров, достаю скейт из машины. Пес сразу начинает прыгать и скакать, как бы говоря: «Давай, давай, давай», — рассказывает хозяин собаки.

Буллету уже шесть лет. По словам его хозяина, это почтенный возраст для породы. Однако годы не помеха для ушастого спортсмена, и он старается прокатиться на доске при любой удобной возможности. Сергей следит за состоянием животного, не дает ему больших физических нагрузок и спасает от жары.

«Это удивляет людей очень сильно. Поэтому стараемся не кататься в многолюдных местах. Скапливаются прохожие, маленькие дети. Собака может сбить кого-нибудь. Также выбираем для прогулок поздние часы, чтобы было прохладно», — уточняет мужчина.

Сергей Шукшуев заявил, что занимается с Буллетом исключительно ради удовольствия и не собирается побить рекорд пса по имени Тиллман. Это английский бульдог из США, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Он преодолел стометровку на скейтборде быстрее всех.