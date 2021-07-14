Заслуженный юрист РФ назвал оправданным приговор блогеру Эдварду Билу

При вынесении решения суд учитывает массу факторов, которые могут показаться неочевидными стороннему наблюдателю. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), устроившего крупное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись четыре автомобиля. Тяжело пострадал один человек — сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, получившая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Бил целиком выплатил ей материальную компенсацию.

Согласно решению суда, блогер не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, а также покидать место постоянного проживания в период с восьми вечера до восьми утра. Он не имеет права менять его без уведомления контролирующего органа. Кроме того, Била лишили водительских прав на три года.

«Обычно преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения, которые повлекли за собой тяжкие последствия для здоровья людей, классифицируются как совершенные по неосторожности, — заявил Соловьев. — Очевидно, что прямого умысла у этого блогера причинять вред Артемовой не было».

Юрист подчеркнул, что российское законодательство и судебная практика «идут по пути избирательного подхода».

Пресс-служба Пресненского суда /

«В случае, если виновник аварии возместил причиненный ущерб и расходы на лечение, то в таком случае суды не назначают наказание, связанное с реальным лишением свободы, — заметил эксперт. — Однако мы понимаем, что и тот приговор, который был вынесен этому гражданину, является адекватным по отношению к тяжести совершенного проступка и тем смягчающим обстоятельствам, которые наступили в ходе следствия».

Собеседник ФАН напомнил, что Артемова отказалась от претензий к блогеру.

«Назначать в этих условиях лишение свободы было бы не совсем справедливо», — считает Соловьев.

Юрист выразил радость по поводу того, что приговор «вообще состоялся»: по его словам, ранее представители «золотой молодежи» легко уходили от ответственности за подобные преступления.