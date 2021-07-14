Эксперты из США сделали неожиданное открытие, изучив новый военный самолет от Ростеха

Вашингтон, 14 июля. Новый истребитель пятого поколения от Ростеха еще не представили официально, однако он уже привлекает особое внимание со стороны военных экспертов со всего мира.

В публикации американского издания Hush-Kit говорится, что новый военный самолет от Ростеха, характеристики которого держатся в тайне, представят 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Известно, что эта боевая машина станет первым в России одномоторным сверхзвуковым тактическим истребителем и составит конкуренцию пресловутому американскому F-35, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи сделали неожиданное открытие, изучив имеющиеся в открытом доступе изображения нового самолета. Отмечается, что его базовая конфигурация имеет плоскостную форму крыла в форме ромба, а также тонкие суженные крылья и V-образный хвост.

«Суженное крыло с низким соотношением сторон предполагает, что эта конструкция предназначена для использования в бою в пределах визуальной видимости», – считают эксперты из США.

Ранее Ростех опубликовал ролик, в котором показаны лишь очертания новейшего истребителя. В госкорпорации заявили, что новый российский самолет вызовет неподдельный интерес не только в России, но и в других регионах мира, передает RT.