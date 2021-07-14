Pornhub создал аудиогид по главным мировым шедеврам в стиле ню

Сан-Франциско, 14 июля. Известный сервис для взрослых Pornhub запускает новый интерактивный проект Classic Nudes в формате аудиогида. Пользователям расскажут о мировых шедеврах в стиле ню.

Благодаря новому проекту, пользователи порносайта получат возможность глубже погрузиться в эротическое искусство. Кроме того, разработчики создали гид, который поможет при посещении музеев с мировым именем.

Таким образом, Pornhub решил поддержать музеи, которые во время пандемии коронавируса нового типа столкнулись с огромным оттоком посетителей, однако постепенно стали возвращаться к прежнему ритму.

«Pornhub хотел внести свой вклад в то, чтобы побуждать людей снова ходить по музеям, исследовать их и влюбляться в них», — сообщается в пресс-релизе компании.

В аудиогиде Classic Nudes можно найти произведения, которые представлены во французских музеях Лувре и Орсе, испанском Прадо, итальянском Уффици и Британском музее. Об искусстве рассказывает американская порнозвезда Аса Акира.

Во время пандемии аудиогиды пользуются особой популярностью у людей по всему миру. Ранее участница седьмого сезона «Голос» Саша Круглова составила и озвучила собственную экскурсию по необычным и малоизвестным местам Москвы.