Стилист раскритиковала летний образ Юлии Ковальчук

Москва, 14 июля. Певица Юлия Ковальчук предстала перед поклонниками в новом модном образе. Фэшн-эксперт Элла Маковей объяснила, как можно избежать ошибку, которую артистка допустила в наряде.

Экс-солистка группы «Блестящие» тщательно следит за внешностью после рождения дочери в браке с артистом Алексеем Чумаковым. Звезда регулярно демонстрирует подтянутую фигуру, которую подчеркивает стильными нарядами. Однако иногда артистка допускает ошибки, пытаясь сочетать несочетаемое.

Недавно Ковальчук поделилась фото, на котором предстала в шляпке пасечника, массивных босоножках и красном сарафане. Модный эксперт Маковей раскритиковала образ звезды и объяснила на ее примере, как не ошибиться в летнем аутфите.

«Возникают ассоциации на тему дачи не в самом удачном варианте. На мой взгляд, образу не хватает стилистической логики. Например, если брать в качестве ориентира образ romantique на фоне природы, можно было бы заменить шляпу на круглую женскую с большими полями», — отметила Маковей.

На замену массивной обуви стилист предложила отдать предпочтение босоножкам с кожаными ремешками. Особенно смелой альтернативой также могли бы стать «дедушкины» сандалии с плотной подошвой, передает Teleprogramma.pro.

Недавно упрекам за отсутствие вкуса подверглась балерина Анастасия Волочкова. Стилист Александр Рогов прокомментировал стиль российской звезды в своем шоу.