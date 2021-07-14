Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 19:25
19:23
Политика
Читатели Daily Mail с иронией восприняли предупреждение главы британской контрразведки
19:18
Происшествия
Тупорылая акула убила туриста, решившего справить нужду на бразильском пляже
19:18
Хорошие новости России
Разработка российских ученых поможет пациентам реабилитироваться после COVID-19
19:17
Экономика
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за COVID-19
19:16
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
19:14
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
19:13
Экономика
Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах
19:13
Экономика
Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla
19:13
Технологии
Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
19:10
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
Все новости

Стилист раскритиковала летний образ Юлии Ковальчук

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:50
Шоу-бизнес
Стилист раскритиковала летний образ Юлии Ковальчук
instagram.com  /  @juliakovalchuk

Москва, 14 июля. Певица Юлия Ковальчук предстала перед поклонниками в новом модном образе. Фэшн-эксперт Элла Маковей объяснила, как можно избежать ошибку, которую артистка допустила в наряде.

Экс-солистка группы «Блестящие» тщательно следит за внешностью после рождения дочери в браке с артистом Алексеем Чумаковым. Звезда регулярно демонстрирует подтянутую фигуру, которую подчеркивает стильными нарядами. Однако иногда артистка допускает ошибки, пытаясь сочетать несочетаемое.

Недавно Ковальчук поделилась фото, на котором предстала в шляпке пасечника, массивных босоножках и красном сарафане. Модный эксперт Маковей раскритиковала образ звезды и объяснила на ее примере, как не ошибиться в летнем аутфите.

«Возникают ассоциации на тему дачи не в самом удачном варианте. На мой взгляд, образу не хватает стилистической логики. Например, если брать в качестве ориентира образ romantique на фоне природы, можно было бы заменить шляпу на круглую женскую с большими полями», — отметила Маковей.

На замену массивной обуви стилист предложила отдать предпочтение босоножкам с кожаными ремешками. Особенно смелой альтернативой также могли бы стать «дедушкины» сандалии с плотной подошвой, передает Teleprogramma.pro.

Недавно упрекам за отсутствие вкуса подверглась балерина Анастасия Волочкова. Стилист Александр Рогов прокомментировал стиль российской звезды в своем шоу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Стилист раскритиковала летний образ Юлии Ковальчук
ковальчук звезды красота
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru