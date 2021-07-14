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При столкновении двух легковушек под Кемерово погиб один человек
Происшествия
При столкновении двух легковушек под Кемерово погиб один человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кемерово, 14 июля. Два легковых автомобиля столкнулись вечером в среду на трассе между Кемеровом и Новосибирском. В ДТП один человек погиб и пятеро пострадали.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2107. В результате ДТП 49-летняя пассажирка «семерки» скончалась. Еще пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.

Виновник автоаварии имел признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Прикамье на автодороге Нытва-Кудымкар произошло ДТП, в котором погиб подросток, сообщал ФАН. По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии стал 37-летний водитель ВАЗ-217230.

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