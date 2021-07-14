Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета RC-135 ВВС США в Черном море

Севастополь, 14 июля. Кадры перехвата российским истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем продемонстрировали в Минобороны РФ.

Российские военные засекли воздушную цель, которая приближалась к границам РФ. Для предотвращения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 Южного военного округа.

Нарушителем оказался разведчик RC-135 ВВС США. Экипаж российского самолета перехватил его и сопроводил американских пилотов, пока они не поменяли курс. Затем Су-27 успешно вернулся на аэродром базирования.

Все маневры российских военных происходили в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы РФ нарушены не были.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата разведчика ВВС США над Тихим океаном. Тогда истребитель МиГ-31 сопроводил американский RC-135, который намеревался пересечь российские границы.