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Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета RC-135 ВВС США в Черном море

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:57
Армия
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета RC-135 ВВС США в Черном море
wikipedia.org  /  USA Tech. Sgt. Matt Hecht/108th Win

Севастополь, 14 июля. Кадры перехвата российским истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем продемонстрировали в Минобороны РФ.

Российские военные засекли воздушную цель, которая приближалась к границам РФ. Для предотвращения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 Южного военного округа.

Нарушителем оказался разведчик RC-135 ВВС США. Экипаж российского самолета перехватил его и сопроводил американских пилотов, пока они не поменяли курс. Затем Су-27 успешно вернулся на аэродром базирования.

Все маневры российских военных происходили в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы РФ нарушены не были.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата разведчика ВВС США над Тихим океаном. Тогда истребитель МиГ-31 сопроводил американский RC-135, который намеревался пересечь российские границы.

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россия сша су-27 rc-135
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