Пекин, 14 июля. Великобритания стремилась продемонстрировать свою решительность и мощь в Черном море, но лишь подпортила себе репутацию на мировой арене, пишет NetEase.

В конце июня эсминец HMS Defender британских ВМС вторгся в территориальные воды РФ. Экипаж игнорировал предупреждения, и российским военным пришлось открыть огонь. Китайские аналитики указали на неожиданный для Британии эффект этой провокации, сообщает «ПолитРоссия».

Они уверены, что Соединенное Королевство стремилось прорекламировать мощь своего флота. С этой целью на борт HMS Defender даже отправили журналистов. Но затем были найдены секретные документы Министерства обороны Великобритании, которые содержали подробный план похода эсминца. Чиновники даже предусмотрели для корабля два маршрута. Этот факт наряду с жесткой реакцией России подорвал репутацию Лондона. Операция завершилась провалом, а Британия стала объектом насмешек во всем мире.

Ранее политолог Николай Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО у российских рубежей. По его словам, безопасность в мире зависит от отношений между странами, и провокации западного военного блока не способствуют взаимному доверию. Несмотря на это, необязательно, что активность Альянса в Черном море станет причиной полноценной войны.