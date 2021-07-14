Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 19:25
19:23
Политика
Читатели Daily Mail с иронией восприняли предупреждение главы британской контрразведки
19:18
Происшествия
Тупорылая акула убила туриста, решившего справить нужду на бразильском пляже
19:18
Хорошие новости России
Разработка российских ученых поможет пациентам реабилитироваться после COVID-19
19:17
Экономика
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за COVID-19
19:16
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
19:14
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
19:13
Экономика
Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах
19:13
Экономика
Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla
19:13
Технологии
Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
19:10
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
Все новости

В Китае указали на неожиданный для Британии эффект от провокации у берегов Крыма
Армия
В Китае указали на неожиданный для Британии эффект от провокации у берегов Крыма
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Пекин, 14 июля. Великобритания стремилась продемонстрировать свою решительность и мощь в Черном море, но лишь подпортила себе репутацию на мировой арене, пишет NetEase.

В конце июня эсминец HMS Defender британских ВМС вторгся в территориальные воды РФ. Экипаж игнорировал предупреждения, и российским военным пришлось открыть огонь. Китайские аналитики указали на неожиданный для Британии эффект этой провокации, сообщает «ПолитРоссия».

Они уверены, что Соединенное Королевство стремилось прорекламировать мощь своего флота. С этой целью на борт HMS Defender даже отправили журналистов. Но затем были найдены секретные документы Министерства обороны Великобритании, которые содержали подробный план похода эсминца. Чиновники даже предусмотрели для корабля два маршрута. Этот факт наряду с жесткой реакцией России подорвал репутацию Лондона. Операция завершилась провалом, а Британия стала объектом насмешек во всем мире.

Ранее политолог Николай Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО у российских рубежей. По его словам, безопасность в мире зависит от отношений между странами, и провокации западного военного блока не способствуют взаимному доверию. Несмотря на это, необязательно, что активность Альянса в Черном море станет причиной полноценной войны.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Китае указали на неожиданный для Британии эффект от провокации у берегов Крыма
россия черное море крым британия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru