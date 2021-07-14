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Артем Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам среди россиян
Спорт
Артем Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам среди россиян
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Санкт-Петербург, 14 июля. Исследовательский холдинг Romir назвал десять российских спортсменов, тренеров и функционеров, к которым соотечественники относятся с наибольшим доверием. 

Первую строчку в рейтинге занял нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. На второй и третьей строчке соответственно расположились экс-гимнастка Ляйсан Утяшева и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин.

Кроме того, в топ-10 оказались экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, лыжник Александр Большунов, гимнаст Алексей Бондаренко и экс-боксер Константин Цзю, передает «Мир 24».

В опросе участвовали 2,4 тысячи респондентов в возрасте старше 14 лет. Рейтинг составляется раз в три месяца. Ранее Дзюба вошел в сотню лучших футболистов на прошедшем чемпионате Европы.

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футбол Зенит дзюба
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