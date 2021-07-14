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ФАН публикует подробности задержания адвоката Тимура Маршани

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:48
Происшествия
ФАН публикует подробности задержания адвоката Тимура Маршани
marshani.ru

Москва, 14 июля. Источник Федерального агентства новостей подтвердил информацию о задержании адвоката Тимура Маршани по делу о крупном мошенничестве.

В частности, в прошлом году одна из клиенток передала ему 20 миллионов рублей, на что Маршани пообещал подкуп судьи.

Однако в ходе процесса судья не вела себя как «подкупленная» и была настроена против клиентки.

Девушка высказала свое недовольство представителю суда, будучи уверена, что Маршани передал ей денежные средства. После заседания судья написала жалобу, которую впоследствии передали Федеральной службе безопасности (ФСБ).

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