ФАН публикует подробности задержания адвоката Тимура Маршани

Москва, 14 июля. Источник Федерального агентства новостей подтвердил информацию о задержании адвоката Тимура Маршани по делу о крупном мошенничестве.

В частности, в прошлом году одна из клиенток передала ему 20 миллионов рублей, на что Маршани пообещал подкуп судьи.

Однако в ходе процесса судья не вела себя как «подкупленная» и была настроена против клиентки.

Девушка высказала свое недовольство представителю суда, будучи уверена, что Маршани передал ей денежные средства. После заседания судья написала жалобу, которую впоследствии передали Федеральной службе безопасности (ФСБ).