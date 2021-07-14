Кремль сообщил об участии Путина в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС

Москва, 14 июля. Президент России Владимир Путин поучаствует в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча состоится в пятницу, 16 июля.

«Да», — коротко ответил Песков на вопрос журналистов об участии Путина в виртуальных переговорах.

Днем ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что президент США Джо Байден также поучаствует в онлайн-встрече лидеров стран АТЭС. Переговоры пройдут под председательством Новой Зеландии. Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие главы 12 стран.

Ранее сообщалось, что Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обговорили проблему увеличения присутствия НАТО на Украине. Этот вопрос главы двух государств подняли во время встречи в Санкт-Петербурге.