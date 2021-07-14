Брат и две сестры попали в больницу после селфи во время грозы в Англии

Лондон, 14 июля. Молния попала в трех велосипедистов, когда они попытались сделать селфи у замка в районе британского города Ист-Молси, графство Суррей.

Речь идет о двух сестрах и брате — Рейчел, Изобель и Эндрю Джобсонах. Родственники отправились на велосипедную прогулку и планировали завершить маршрут у дома своей тети в Элсом. В дороге они решили сфотографироваться, остановившись у замка Молси. В этот момент погода резко испортилась, начался проливной дождь. Они решили укрыться под деревом и сделать селфи на память.

«Внезапно я очутилась на земле и ничего не слышала, кроме пронзительного писка в ушах. Правая рука полностью онемела и не двигалась», — поделилась воспоминаниями Изобель.

В итоге Рейчел отделалась ожогами бедра и живота. Кроме того, у нее и у ее сестры на теле остались так называемые фигуры Лихтенберга. Речь идет о следах, отражающих пути распределения тока после получения разряда.

Ранее молния дважды ударила в автомобиль с семьей в Канзасе.