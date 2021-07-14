Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 19:24
19:23
Политика
Читатели Daily Mail с иронией восприняли предупреждение главы британской контрразведки
19:18
Происшествия
Тупорылая акула убила туриста, решившего справить нужду на бразильском пляже
19:18
Хорошие новости России
Разработка российских ученых поможет пациентам реабилитироваться после COVID-19
19:17
Экономика
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за COVID-19
19:16
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
19:14
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
19:13
Экономика
Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах
19:13
Экономика
Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla
19:13
Технологии
Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
19:10
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
Все новости

Брат и две сестры попали в больницу после селфи во время грозы в Англии
Происшествия
Брат и две сестры попали в больницу после селфи во время грозы в Англии
luxfon.com

Лондон, 14 июля. Молния попала в трех велосипедистов, когда они попытались сделать селфи у замка в районе британского города Ист-Молси, графство Суррей.

Речь идет о двух сестрах и брате — Рейчел, Изобель и Эндрю Джобсонах. Родственники отправились на велосипедную прогулку и планировали завершить маршрут у дома своей тети в Элсом. В дороге они решили сфотографироваться, остановившись у замка Молси. В этот момент погода резко испортилась, начался проливной дождь. Они решили укрыться под деревом и сделать селфи на память.

«Внезапно я очутилась на земле и ничего не слышала, кроме пронзительного писка в ушах. Правая рука полностью онемела и не двигалась», — поделилась воспоминаниями Изобель.

В итоге Рейчел отделалась ожогами бедра и живота. Кроме того, у нее и у ее сестры на теле остались так называемые фигуры Лихтенберга. Речь идет о следах, отражающих пути распределения тока после получения разряда.

Ранее молния дважды ударила в автомобиль с семьей в Канзасе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Брат и две сестры попали в больницу после селфи во время грозы в Англии
селфи удар молнии велосипедситы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru