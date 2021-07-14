Глава Минздрава России назвал противопоказания к прививке от коронавируса

Москва, 14 июля. Людям с некоторыми заболеваниями нельзя проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в разговоре с РИА Новости и назвал эти категории граждан. Речь идет о людях, у которых есть непереносимость одного из компонентов препарата. Также противопоказанием являются острые инфекционные болезни и хронические заболевания.

Мурашко ранее указал на высокую эффективность прививки для защиты от развития осложнений после коронавируса. Кроме того, после вакцинации процент заражений не выше 2,5%.