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Глава Минздрава России назвал противопоказания к прививке от коронавируса

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:46
Общество
Глава Минздрава России назвал противопоказания к прививке от коронавируса
pixabay.com

Москва, 14 июля. Людям с некоторыми заболеваниями нельзя проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в разговоре с РИА Новости и назвал эти категории граждан. Речь идет о людях, у которых есть непереносимость одного из компонентов препарата. Также противопоказанием являются острые инфекционные болезни и хронические заболевания.

Мурашко ранее указал на высокую эффективность прививки для защиты от развития осложнений после коронавируса. Кроме того, после вакцинации процент заражений не выше 2,5%.

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вакцинация мурашко противопоказания
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