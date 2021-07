Президент Ливана заявил, что не будет прикрывать виновных во взрыве в порту Бейрута

Бейрут, 14 июля. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ответственные за произошедшие 4 августа 2020 года взрывы в столичном порту не получат никакого политического прикрытия. Соответствующая реплика была произнесена на встрече с посланником президента Франции Патриком Дюрелем, прибывшим для оказания содействия в формировании правительства.

Эти слова прозвучали после беспорядков, развернувшихся у дома министра внутренних дел республики Мухаммада Фахми, который отклонил запрос следствия на снятие неприкосновенности с руководителя Главного управления общей безопасности Ливана Аббаса Ибрагима. Он проходит по делу о произошедшей катастрофе в качестве подозреваемого.

Вечером 13 июля десятки родственников жертв взрыва собрались перед резиденцией Ибрагима и провели памятную акцию, сперва сложив у стен белые гробы детского размера, а затем забросив их во внутренний двор. После этого началось противостояние с полицией, в результате чего с обеих сторон десятки человек получили травмы. Для разгона протестующих правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ.

Общественность разочарована затормозившимся процессом расследования трагедии. Судья Тарек Битар, назначенный ответственным за следственные действия, был отстранен от обязанностей после того, как выдвинул в качестве главной причины взрывов версию о халатности чиновников из высших эшелонов ливанской власти.

После катастрофы действовавшее на тот момент правительство подало в отставку, и с тех пор ливанские политики не могут сформировать устойчивый кабинет министров. Это в свою очередь лишь усугубляет тяжелейший экономический кризис на территории Ливана, выражающийся в тотальном обнищании населения, падении стоимости национальной валюты, недоступности предметов первой необходимости.

Дата взрывов — 4 августа — объявлена в Ливане днем национального траура. В результате катастрофы погибли 207 человек и около 60 пропали без вести. При этом различные ранения получили свыше семи тысяч человек, и более чем 300 тысяч потеряли свое жилье. По информации следствия, произошла детонация нескольких тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся в портовой зоне с 2014 года в ненадлежащих условиях. Предположительно, к реакции привели сварочные работы на складе, хранившем взрывоопасную продукцию.