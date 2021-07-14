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Bloomberg: ОПЕК+ и ОАЭ не достигли соглашения по добыче нефти

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:40
Экономика
Bloomberg: ОПЕК+ и ОАЭ не достигли соглашения по добыче нефти
flickr.com  /  jshanman

Москва, 14 июля. Объединенные Арабские Эмираты и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке о добыче нефти, сообщило агентство Bloomberg ссылкой на Минэнерго ОАЭ.

До этого журналисты сообщили, что стороны достигли предварительного соглашения по поводу квот на добычу. Ранее ОАЭ заявляли, что их базовый уровень, от которого отсчитывается объем допустимой добычи, установлен неправильно. Страна настаивала на его увеличении.

Минэнерго ОАЭ заявило, что переговоры с ОПЕК+ продолжаются. Участники соглашения не могут договориться об условиях смягчения ограничений до конца 2021 года с начала июля. При этом есть общая позиция, что рынок нуждается в дополнительных объемах, а также готовность увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами, начиная с августа.

Российские аналитики ранее рассказали о последствиях возможного срыва сделки ОПЕК+. Они сходятся во мнении, что это было бы нецелесообразно, так как рынок еще продолжает испытывать давления пандемии.

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нефть оаэ ОПЕК+
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