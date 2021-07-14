Китай начнет торговать квотами на парниковые выбросы с конца недели

Пекин, 14 июля. Правительство Китая с 16 июля запустит программу торговли квотами на парниковые выбросы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, запуск Пекином госпрограммы создаст крупнейший в мире рынок углеродного финансирования и удвоит долю глобальных выбросов CO2, покрываемых схемами эмиссионных квот. Предполагается, что эта инициатива поможет Китаю добиться поставленных ранее целей в этой сфере. По мнению властей КНР, пик выбросов углеводорода будет пройден до 2030 года, а к 2060-му их объем сократится до нуля.

Сперва программа будет действовать на 2225 компаний энергетического сектора. Они ежегодно будут получать определенные квоты на объем выбросов, которыми они смогут торговать на рынке. В дальнейшем участниками программы станут представители еще семи отраслей, включая химический и нефтехимический сектора, а также производство стройматериалов, железной руды, стали, цветных металлов и авиакомпании.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу. Согласно документу, выбросы углерода и водяных паров к 2030 году должны будут сократиться до уровня 1990 года.