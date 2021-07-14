Стало известно, с какими сложностями сталкиваются инвалиды на выборах

Санкт-Петербург, 14 июля. Президент общественной организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова рассказала, с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями на выборах.

Гости и эксперты обсудили возможность полноценной жизни инвалидов в России в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». В преддверии сентябрьских выборов Яганова рассказала, что мешает инвалидам стать полноценными участниками процесса.

Зачастую избирательные участки располагаются в зданиях образовательных учреждений. Их главная проблема заключается в том, что старые школы не оборудованы пандусами и системами для подъема.

«Эти школы не обладают элементами доступности, и адаптировать их практически невозможно, проще построить новые. Большинство избирателей будут голосовать либо удаленно, либо на дому, кого-то будут встречать волонтеры, помогать, сопровождать», — рассказала глава организации.

Для транспортировки инвалидов или передачи им урны будет выделен специализированный транспорт. В настоящий момент общественная организация «На коляске без барьеров» активно готовится к выборам.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Слова Ягановой подтвердила ведущая программы «Сила вдохновения», модель агентства Inclusion Инна Марковская. Она рассказала, что во время последних выборов их с мамой попросту проигнорировали, не принеся урну на дом.

Во время пресс-конференции эксперты объяснили, почему дизайнеры не разрабатывают специальную одежду для людей с ограниченными возможностями. Они рассказали, что может мешать инвалидам выглядеть стильно.