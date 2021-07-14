Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 19:24
19:23
Политика
Читатели Daily Mail с иронией восприняли предупреждение главы британской контрразведки
19:18
Происшествия
Тупорылая акула убила туриста, решившего справить нужду на бразильском пляже
19:18
Хорошие новости России
Разработка российских ученых поможет пациентам реабилитироваться после COVID-19
19:17
Экономика
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за COVID-19
19:16
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
19:14
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
19:13
Экономика
Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах
19:13
Экономика
Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla
19:13
Технологии
Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
19:10
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
Все новости

Стало известно, с какими сложностями сталкиваются инвалиды на выборах

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:40
Общество
Стало известно, с какими сложностями сталкиваются инвалиды на выборах
pixabay.com  /  SGENET

Санкт-Петербург, 14 июля. Президент общественной организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова рассказала, с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями на выборах.

Гости и эксперты обсудили возможность полноценной жизни инвалидов в России в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». В преддверии сентябрьских выборов Яганова рассказала, что мешает инвалидам стать полноценными участниками процесса.

Зачастую избирательные участки располагаются в зданиях образовательных учреждений. Их главная проблема заключается в том, что старые школы не оборудованы пандусами и системами для подъема.

«Эти школы не обладают элементами доступности, и адаптировать их практически невозможно, проще построить новые. Большинство избирателей будут голосовать либо удаленно, либо на дому, кого-то будут встречать волонтеры, помогать, сопровождать», — рассказала глава организации.

Для транспортировки инвалидов или передачи им урны будет выделен специализированный транспорт. В настоящий момент общественная организация «На коляске без барьеров» активно готовится к выборам.

Стало известно, с какими сложностями сталкиваются инвалиды на выборах
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Слова Ягановой подтвердила ведущая программы «Сила вдохновения», модель агентства Inclusion Инна Марковская. Она рассказала, что во время последних выборов их с мамой попросту проигнорировали, не принеся урну на дом.

Во время пресс-конференции эксперты объяснили, почему дизайнеры не разрабатывают специальную одежду для людей с ограниченными возможностями. Они рассказали, что может мешать инвалидам выглядеть стильно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стало известно, с какими сложностями сталкиваются инвалиды на выборах
выборы патриот инвалиды пресс-центр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru