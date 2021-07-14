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Названы лучшие идеи подарков на свадьбу
Общество
Названы лучшие идеи подарков на свадьбу
pixabay.com  /  PD

Москва, 14 июля. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала о правилах выбора хорошего подарка молодоженам.

Традиционно принято считать, что деньги — лучший подарок на свадьбу, однако, по правилам этикета, дарить их могут только самые близкие, предупредила Николаева. Также только им допускается дарить одежду, парфюм и предметы интерьера.

Во избежания ошибок консультант по этикету рекомендует выбрать нейтральный подарок. Она рассказала, что на свадьбу можно преподнести качественный неброский плед или постельное белье, передает «Радио 1».

Специалист предупредила, что дарить сертификаты на какие-либо развлечения нужно с большой осторожностью. Так как один из супругов может оказаться фанатом экстрима, а другой — любителем более спокойных увлечений.

Свадебный ведущий ранее предрек проблемы из-за проведения банкетов в COVID-free ресторанах. Многие уже распланировали банкеты и переносить не хотят.

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