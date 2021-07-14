РПЦ высказалась категорически против узаконивания однополых браков в России

Москва, 14 июля. Русская православная церковь всегда будет выступать против заключения союзов между однополыми гражданами, так как это противоречит библейской нравственности.

Мнение выразил в беседе с «Радио 1» клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, протоиерей Андрей Спиридонов. Так в РПЦ прокомментировали решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию признать и обеспечить защиту однополым парам.

Кроме того, внутреннее законодательство приоритетно над международным, отметил Спиридов. РПЦ, в свою очередь, всегда отрицательно относилась и будет относиться к однополым бракам, подчеркнул священнослужитель.

Москва ранее прокомментировала решение ЕСПЧ по однополым бракам в России. Вице-спикер Петр Толстой сообщил, что в стране в полной мере обеспечено уважение к семейной жизни.