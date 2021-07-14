Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 19:23
19:18
Происшествия
Тупорылая акула убила туриста, решившего справить нужду на бразильском пляже
19:18
Хорошие новости России
Разработка российских ученых поможет пациентам реабилитироваться после COVID-19
19:17
Экономика
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за COVID-19
19:16
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
19:14
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
19:13
Экономика
Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах
19:13
Экономика
Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla
19:13
Технологии
Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
19:10
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
19:09
Экономика
Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве
Все новости

РПЦ высказалась категорически против узаконивания однополых браков в России
Общество
РПЦ высказалась категорически против узаконивания однополых браков в России
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Полубота

Москва, 14 июля. Русская православная церковь всегда будет выступать против заключения союзов между однополыми гражданами, так как это противоречит библейской нравственности.

Мнение выразил в беседе с «Радио 1» клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, протоиерей Андрей Спиридонов. Так в РПЦ прокомментировали решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию признать и обеспечить защиту однополым парам.

Кроме того, внутреннее законодательство приоритетно над международным, отметил Спиридов. РПЦ, в свою очередь, всегда отрицательно относилась и будет относиться к однополым бракам, подчеркнул священнослужитель.

Москва ранее прокомментировала решение ЕСПЧ по однополым бракам в России. Вице-спикер Петр Толстой сообщил, что в стране в полной мере обеспечено уважение к семейной жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / РПЦ высказалась категорически против узаконивания однополых браков в России
рпц однополые браки еспч
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru