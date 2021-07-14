Авиакомпания «Ямал» поощряет маленьких пассажиров подарками

Салехард, 14 июля. Авиакомпания «Ямал» начала выдавать детские наборы пассажирам до 12 лет, которые отправляются в курортные города.

Маленькие пассажиры до двух лет в подарок смогут получить мягкие книжки, передает «Ямал Медиа». Детям от двух до 12 лет выдадут рюкзак с раскраской, пазлом, настольной игрой, игрушкой и наклейками, рассказал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в соцсетях.

Артюхов напомнил, что авиакомпания таким образом реализовала идею ямальских родителей. На встрече 1 июля они озвучили просьбу, которую поддержал глава Ямала. По его словам, только в прошлом году, в курортные города отправились около 10 тыс. ямальских детей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings отменит питание на борту самолетов. По словам представителей компании, такие меры предполагают оптимизацию расходов.