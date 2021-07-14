Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 19:23
19:18
Происшествия
Тупорылая акула убила туриста, решившего справить нужду на бразильском пляже
19:18
Хорошие новости России
Разработка российских ученых поможет пациентам реабилитироваться после COVID-19
19:17
Экономика
Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за COVID-19
19:16
Происшествия
Бывший муж убитой в Самаре Екатерины Сокирской переведен из СИЗО в больницу
19:14
Весь мир
Полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле
19:13
Экономика
Аналитики объяснили заинтересованность россиян в наличных евро и долларах
19:13
Экономика
Илон Маск объяснил, как нехватка чипов отразилась на компании Tesla
19:13
Технологии
Японский миллиардер Маэдзава отказался от предложения SpaceX в пользу Роскосмоса
19:10
Общество
Вдова Этуша поставила памятник со своим фото на его могиле
19:09
Экономика
Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве
Все новости

Авиакомпания «Ямал» поощряет маленьких пассажиров подарками

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:24
Общество
Авиакомпания «Ямал» поощряет маленьких пассажиров подарками
wikipedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY-SA 2.0

Салехард, 14 июля. Авиакомпания «Ямал» начала выдавать детские наборы пассажирам до 12 лет, которые отправляются в курортные города.

Маленькие пассажиры до двух лет в подарок смогут получить мягкие книжки, передает «Ямал Медиа». Детям от двух до 12 лет выдадут рюкзак с раскраской, пазлом, настольной игрой, игрушкой и наклейками, рассказал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в соцсетях.

Артюхов напомнил, что авиакомпания таким образом реализовала идею ямальских родителей. На встрече 1 июля они озвучили просьбу, которую поддержал глава Ямала. По его словам, только в прошлом году, в курортные города отправились около 10 тыс. ямальских детей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings отменит питание на борту самолетов. По словам представителей компании, такие меры предполагают оптимизацию расходов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Авиакомпания «Ямал» поощряет маленьких пассажиров подарками
самолет ямал авиакомпания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru