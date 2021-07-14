Железняк предрек Украине усиление протестов из-за растущего раскола в обществе

Столкновения в Киеве около Рады наглядно свидетельствуют о нарастающем недовольстве населения Украины политикой властей. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Политик прокомментировал столкновения между ветеранами-силовиками и полицией в Киеве: беспорядки вспыхнули перед зданием Верховной рады 14 июля.

«Не исключено, что к ветеранам силовых структур, которые вышли к Раде с требованиями повысить пенсионные выплаты, присоединятся и другие категории недовольных граждан», — заявил депутат.

По мнению собеседника ФАН, пытаясь усмирить протестующих ветеранов и усиливая охрану украинского парламента, правительство Зеленского пожинает плоды собственной недальновидной политики.

«Киевские власти развалили Украину, раскололи общество, сделали огромную часть населения людьми второго сорта по национальному признаку, довели страну до тяжелейшего положения в экономике и как следствие — в социальной сфере. Фактически, руками политиканов Украине осталось торговать только своей русофобией. Но Западу однажды надоест кормить власти Украины и ценой очередной финансовой помощи со стороны спонсоров станет окончательная утрата суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул Железняк.

Представитель Госдумы назвал беспорядки в Киеве крайне негативным сигналом, характеризующим повышение градуса возмущения беспомощностью и несамостоятельностью властей страны.

«Очевидно, что руководство Украины не способно обеспечить своих граждан необходимым количеством рабочих мест, достойной оплатой труда и приемлемым уровнем жизни для людей, вышедших на пенсию. К сожалению, решение этих проблем давно находится в зависимости от воли вовсе не властей страны, в их кукловодов, сидящих в Вашингтоне и Брюсселе», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что митингующие в Киеве ветераны МВД требовали пересчета пенсий, а также переговоров со спикером Рады Дмитрием Разумковым. Демонстранты пытались продавить вставших в оцепление представителей полиции, им удалось вырвать металлическое заграждение. Акция протеста совпала еще с одной демонстрацией, организованной у здания Рады в это же время противниками цифровых паспортов. Полиции пришлось усилить охрану здания.

Ранее Сергей Железняк заявил ФАН, что запуск «Северного потока — 2» абсолютно никак не зависит от желаний украинских властей.