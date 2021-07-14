Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в Суперкубке

Санкт-Петербург, 14 июля. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России с «Локомотивом».

Как отметил наставник, предстоящая встреча будет носить также разогревочный характер. Петербургский «Зенит» является пятикратным обладателем Суперкубка России, «Локомотив» последний раз выигрывал этот титул в 2018 году.

«Суперкубок — это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу», — передает слова специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Семак назвал железнодорожников принципиальными соперниками «Зенита» в течение последних сезонов. По его словам, футболистов ждет сложный матч.

Ранее сообщалось, что футболисты петербургского «Зенита» не смогли обыграть «Шальке» в товарищеском матче на втором предсезонном сборе, который проходил в начале июля в австрийском Куфштайне.