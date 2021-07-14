Планетарий в Самаре за 700 млн рублей начнут строить в 2022 году

Самара, 14 июля. Появилась конкретика в сроках и финансировании строительства планетария в областном центре. Начало работ планируется на 2022 год. Общий объем заложенных средств превысит 700 миллионов рублей. Часть из них придет из федерального бюджета.

Планетарий в Самаре, согласно опубликованному эскизу, будет являть собой купольное пятиэтажное строение. Внутри разместится обходная галерея, а купол будет использоваться в качестве огромного экрана. На крыше установят площадки с телескопами.

Здание планетария будет соединено с корпусом музея «Самара Космическая», который, в свою очередь, служит постаментом для ракеты «Союз».

Ранее ФАН рассказывал историю появления в Самаре этой ракеты. Ее глава «Роскосмоса» подарил на юбилей Дмитрию Козлову, генеральному конструктору «ЦСКБ-Прогресс».