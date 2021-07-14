Польша планирует укрепить оборону страны с помощью американских Abrams

Варшава, 14 июля. Польская армия со следующего года начнет принимать на вооружение американские танки Abrams, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, оборонное ведомство республики уже подписало контракт на закупку 250 американских танков. Он отметил, что польская армия получит боевые машины, которые создавались как противовес российским Т-14 «Армата».

«Мы заказывали самые современные танки, лучше всего оснащенные и испытанные в боях», — говорит Блащак.

Министр подчеркнул, что поставки американской техники позволят Польше заменить находящиеся сегодня на вооружении ВС танки Т-72, а также с нового года быстро повысить обороноспособность страны.

Ранее телеканал RT сообщал, что власти Польши хотят получить четыре батальона Abrams в 2022 году. При этом эксперты усомнились, что эти танки помогут польским ВС в случае реальной войны с Россией.