Президента Бразилии госпитализировали с острым приступом икоты



Бразилиа, 14 июля. Президент Бразилии Жаир Бослонару госпитализирован в больницу Вооруженных сил из-за хронической икоты, которая длится более 10 дней. Об этом сообщает агентство Globo.

По информации администрации президента, его госпитализировали для получения диагноза в связи с непрекращающейся икотой и болями в животе. Глава государства будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, необязательно в больнице. Причиной могут быть лекарства, которые он принимает из-за зубного импланта.

«Президент чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии здоровья», — написано в заявлении администрации.

Болсонару жаловался на икоту последние дни. В своем еженедельном прямом эфире на Facebook он извинился за то, что не мог долго говорить, и завершил его раньше обычного.

«Прошу прощения перед всеми, кто меня слушает, так как я страдаю от икоты уже пять дней. Я вставил зубной имплант 10 июля, со мной происходило такое из-за медикаментов, которые я принимаю. Я икаю 24 часа в сутки», — заявил Болсонару в эфире радио Guaíba.

Специалисты отметили, что это редкое заболевание, которое может быть вызвано лекарствами и усугублено индивидуальными проблемами со здоровьем.

В 2018 году во время президентской кампании Болсонару получил тяжелое ножевое ранение, когда находился в толпе людей. С тех пор он подвержен заболеваниям. В июле 2020 года президент также переболел COVID-19. В последние месяцы в ходе выступлений у него неоднократно начинались приступы кашля.