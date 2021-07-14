Разработку инвестиционного стандарта могут вскоре запустить в Челябинской области

Челябинск, 14 июля. Государственная комиссия в ближайшее время рассмотрит возможность вхождения Челябинской области в состав пилотных регионов, где станет разрабатываться инвестиционный стандарт.

Цель проекта заключается в установке понятных и сокращенных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом заявила на открытом аппаратном совещании экономического блока правительства министр экономического развития области Наталья Лугачева.

В 2020 году регион заметно укрепил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, передает «Полит74» слова министра.

Набранные темпы работы власти области не приостанавливают. По поручению губернатора Алексея Текслера меры поддержки местного бизнеса будут совершенствоваться, а также продолжат разрабатываться новые инструменты.

Кроме того, в 2022 году в Челябинске стартуют работы по достройке метрополитена. Об этом ранее сообщил губернатор области Алексей Текслер.