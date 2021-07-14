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Глава модельного агентства объяснила, почему для инвалидов не шьют модные вещи

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:17
Общество
Глава модельного агентства объяснила, почему для инвалидов не шьют модные вещи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 июля. Глава модельного агентства Inclusion Анна Алмазова рассказала, почему в магазинах нет специальной одежды для инвалидов, а торговые центры не приспособлены к таким покупателям.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, на которой обсуждались вопросы, связанные с людьми с ограниченными возможностями. Приглашенные эксперты объяснили, почему не разрабатывается специальная мода, а в магазинах невозможно найти одежду, приспособленную к особенностям инвалидов.

Президент СПБ ОПОИ «На коляске без барьеров» Юлия Яганова отметила, что полноценная жизнь людей с инвалидностью состоит из большого количества факторов, в том числе и одежды. Гостья пресс-конференции отметила, что многие торговые центры не приспособлены под нужды таких посетителей.

Глава модельного агентства Алмазова в свою очередь подчеркнула, что в мире моды не создают одежду для людей с ограниченными возможностями. По ее словам, Inclusion как раз было организовано, чтобы устранить подобную несправедливость.

«Вся проблема заключается в том, что нет одежды для людей на коляске. Это тот случай, когда платье должно сидеть, но таких не шьют, наши дизайнеры обходят стороной. Агентство было создано специально для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», — заявила Алмазова.

Глава модельного агентства объяснила, почему для инвалидов не шьют модные вещи
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Журналисты поинтересовались, почему такая ситуация возникла, ведь по статистике в России порядка 11 миллионов инвалидов. Глава агентства уверена, что все дело в экономической составляющей вопроса.

«Я думаю, что это считают экономически невыгодным. Качественная одежда стоит дорого, дизайнеры считают, что инвалиды не могут себе позволить купить эту одежду. Либо они просто не хотят замечать людей», — объяснила гостья пресс-центра.

Во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН эксперты раскрыли, чего еще лишены инвалиды, передвигающиеся на коляске. Они попытались объяснить, как можно избежать дискриминации.

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патриот инвалидность пресс-центр
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