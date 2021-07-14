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Захарова опровергла слова Мааса о политизации вопроса с поставкой вакцин от COVID-19
Политика
Захарова опровергла слова Мааса о политизации вопроса с поставкой вакцин от COVID-19
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 14 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о якобы политическом шантаже со стороны Москвы.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что Россия использует свою вакцину от коронавирусной инфекции для выдвижения политических требований тем странам, куда она поставляется.

«Мы в первую очередь должны не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты», — сказал он.

Комментируя это заявление, Захарова отметила, что хочет увидеть список этих якобы пострадавших стран. По ее словам, Маас таким образом просто пытается вытеснить российский препарат «Спутник V» с европейского рынка.

Ранее Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского поднимать языковой вопрос. По ее словам, с таким подходом количество проблем в государстве будет только увеличиваться.

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