Россиянам объяснили, какие меры по COVID-19 введены в Крыму

Санкт-Петербург, 14 июля. Власти Республики Крым ответственно подходят к обеспечению безопасности отдыхающих на территории полуострова. В ряде районов введены ограничительные меры.

Инфраструктура Крымского полуострова готова принимать туристов. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», рассказал заместитель председателя комитета государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

По словам специалиста, в некоторых курортных районах были введены ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Так, в ряде районов запрещены вечерние развлекательные мероприятия и работа кальянных.

«В ряде регионов, где туристы не так активны, подобные мероприятия запрещены только в выходные дни», — уточнил Донченко.

Отмечается, что сильные ливни, наблюдавшиеся на полуострове, оказали свое негативное влияние. Крымчане вышли на Всекрымский субботник для уборки территорий.

Программа туристического кешбэка благоприятно сказалась на развитии туристической отрасли в регионе. По словам Донченко, поток отдыхающих с каждым месяцем увеличивается примерно на 20% в сравнении с показателями прошлого года.

Как сообщалось ранее, туристы с пониманием отнеслись к введенным ограничениям, связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Россияне считают, что коллективный иммунитет поможет побороть пандемию COVID-19.